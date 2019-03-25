Экс-сотрудник СБУ заявил о причастности Украины к катастрофе Boeing в Донбассе

К катастрофе самолета Boeing в Донбассе имеет отношение украинская сторона. Об этом рассказал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

По его словам, за сокрытием следов стоят нынешний замглавы администрации президента Украины Валерий Кондратюк и начальник главного управления разведки минобороны Василий Бурба, передает ТАСС.

Напомним, что Boeing 777 рейса МН17, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Международная следственная группа (JIT) заявила, что ЗРК «Бук», сбивший малайзийский Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, прибыл из российской военной части. После этого власти Австралии и Нидерландов обвинили Россию в причастности к катастрофе. Президент России Владимир Путин опроверг информацию о российском происхождении «Бука».

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Нидерланды отказались выдать материалы о крушении самолета.