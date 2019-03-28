В Татарстане направили в суд дело лжезастройщика, обвиняемого в хищении 17 млн рублей

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего лжезастройщика, обвиняемого в хищении 17 млн рублей, взятых у граждан на строительство жилья. Дело направлено в Советский райсуд Казани. По данным источников «Реального времени», судить будут Радика Шакирова.

По версии следствия, с января 2012 года по июнь 2013 года обвиняемый заключал договоры с гражданами на строительство одноэтажных каркасных или бревенчатых домов. В счет предоплаты «предприниматель» получал часть стоимости половины доли жилого объекта, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Отмечается, что Шакиров не собирался выполнять взятые на себя обязательства и не говорил клиентам о принадлежности участков к землям сельскохозяйственного назначения и об отсутствии у него разрешения на строительство. В итоге он присвоил 17 млн рублей, принадлежавших 11 гражданам. Свою вину мужчина не признал.

