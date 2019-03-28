ЦИК Башкирии принял отставку Хайдара Валеева

Возглавлявший с 2011 года ЦИК Башкирии, Хайдар Валеев объявил о своей отставке. Соответствующее заявление было сделано на заседании комиссии в четверг, 28 марта.

Члены ЦИК единогласно приняли досрочную отставку Валеева. Исполняющим обязанности председателя республиканской ЦИК назначен Марат Гадилов

Валеев перейдет на работу в администрацию главы Башкирии — приказ о назначении уже готов, передает «Интерфакс».

Кроме того, на заседании Хайдару Валееву была вручена госнаграда за заслуги перед РБ.

Напомним, что в начале 2017 года сообщество «Диссернет» обнаружило плагиат в докторской Валеева. В ноябре 2018 года он заявил о намерении отозвать свою докторскую диссертацию.

