В Белгороде уволилась чиновница из-за музыки из «Звездных войн» на присяге мэра

Глава управления культуры Белгорода Людмила Грекова уволилась по собственному желанию на следующий день после использования музыки из «Звездных войн».

Грекова после этого рассказала, что в мэрии «хотели как лучше», поэтому решили заменить традиционные фанфары на более современную композицию, но «недосмотрели», пишет Znak.ru.



Ранее в Белгороде выбрали нового мэра, им стал Юрий Галдун. Градоначальник принял присягу под музыку из «Звездных войн». Изначально на присяге планировалось использовать фрагмент Церемониального марша Давида Тухманова.