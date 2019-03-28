Новости общества

17:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Белгороде уволилась чиновница из-за музыки из «Звездных войн» на присяге мэра

14:49, 28.03.2019
В Белгороде уволилась чиновница из-за музыки из «Звездных войн» на присяге мэра
Фото: en.wikipedia.org

Глава управления культуры Белгорода Людмила Грекова уволилась по собственному желанию на следующий день после использования музыки из «Звездных войн».

Грекова после этого рассказала, что в мэрии «хотели как лучше», поэтому решили заменить традиционные фанфары на более современную композицию, но «недосмотрели», пишет Znak.ru.

Ранее в Белгороде выбрали нового мэра, им стал Юрий Галдун. Градоначальник принял присягу под музыку из «Звездных войн». Изначально на присяге планировалось использовать фрагмент Церемониального марша Давида Тухманова.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров