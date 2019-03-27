Новый мэр Белгорода решил принять присягу под музыку из «Звездных войн» — видео

В Белгороде выбрали нового мэра, им стал Юрий Галдун. Градоначальник решил принять присягу под музыку из «Звездных войн», сообщает телеканал НТВ.

На очередной сессии Белгородского городского совета за Юрия Галдуна свои голоса отдали 30 депутатов. Назначение Галдуна на должность руководителя администрации было ожидаемым, последние несколько месяцев он исполнял обязанности мэра вместо досрочно ушедшего 17 января в отставку Константина Полежаева.