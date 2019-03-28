Fitch: ЦБ потратит на расчистку банковского сектора в ближайшие два-три года $10 млрд

В ближайшие два-три года Центробанк может потратить на расчистку банковского сектора $10 млрд. Такую оценку привел старший директор в банковской аналитической группе Fitch Ratings Александр Данилов.



В целом расходы ЦБ на расчистку банковского сектора от «мертвых» банков с 2013 года составили более $70 млрд. По мнению эксперта, с началом чистки резко сократился отток капитала из России через сомнительные операции и на сегодня он фактически прекращен, пишет ТАСС.

В прошлом году сообщалось, что зачистка банковского сектора продлится еще 2-3 года. Она связана с борьбой с «мертвыми» банками, которые не ведут никакой деятельности.