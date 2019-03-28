Вячеслав Подберезкин: «Решение CAS? Мы пока не думаем о еврокубках»

Фото: "Реальное время" /Эрик Добролюбов

Полузащитник же «Рубина» Вячеслав Подберезкин в беседе с корреспондентом «Реального времени» поделился мыслями о предстоящем рассмотрении апелляции клуба на запрет участвовать в еврокубках. А также оценил соперника по 21 туру РПЛ — красноярский «Енисей».

— Для каждой команды важно участие в еврокубках, но на самом деле мы сейчас не делаем какой-то акцент на этом, не заостряем внимание и готовимся к следующей игре. У нас стоит задача — в Премьер-лиге набрать как можно больше очков. Каких-то мыслей о Еврокубках пока что нет.

— В чемпионате был перерыв, во время которого «Рубин» имел возможность подготовиться практически в полном составе.

— Тренировочный процесс мы особо не меняли, разве что было больше времени и нагрузочной работы. Старались изучать соперника, узнавать его слабые и сильные зоны.

Мы вот потеряли Володю Граната, что проблематично для нас, а так в принципе все в хорошей форме и готовы к матчу.

— Вы сказали, что разбирали «Енисей». Что поняли?

— У нас в принципе непредсказуемый чемпионат, каждая команда может выиграть у любой. Они сыграли вничью с «Ростовом», поэтому тяжелая игра будет. Тем более там, я думаю, придет народ. В любом случае мы будем стараться показывать свою игру, а там уже как соперник позволит, — приводит слова Подберезкина корреспондент «Реального времени».

Напомним, в октябре прошлого года УЕФА вынес решение запретить казанскому «Рубину» участвовать в еврокубках на ближайшие два сезона за нарушение финансового фэйр-плей.