Президент компании Sony ушел в отставку

Президент японской компании Sony Кадзуо Хираи принял решение уйти в отставку со своего поста.

В прошлом году Хираи также перестал выполнять обязанности председателя совета директоров корпорации. Теперь обе эти должности совмещает 58-летний Кэнъитиро Есида.

«Я уверен, что Sony вместе с господином Есида ждет светлое будущее, я также благодарен всем, кто поддерживал меня на протяжении 35-летнего пути в компании», — приводит ТАСС фрагмент заявления Хираи.



Напомним, что Кадзуо Хираи занимал пост президента и председателя совета директоров Sony с 2012 года.

