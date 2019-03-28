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Президент компании Sony ушел в отставку

12:27, 28.03.2019
Президент компании Sony ушел в отставку
Фото: ru.wikipedia.org / cellanr

Президент японской компании Sony Кадзуо Хираи принял решение уйти в отставку со своего поста.

В прошлом году Хираи также перестал выполнять обязанности председателя совета директоров корпорации. Теперь обе эти должности совмещает 58-летний Кэнъитиро Есида.

«Я уверен, что Sony вместе с господином Есида ждет светлое будущее, я также благодарен всем, кто поддерживал меня на протяжении 35-летнего пути в компании», — приводит ТАСС фрагмент заявления Хираи.

Напомним, что Кадзуо Хираи занимал пост президента и председателя совета директоров Sony с 2012 года.

Технологии
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