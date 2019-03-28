Аэропорт Казани получил международную премию Skytrax
Международный аэропорт «Казань» получил премию Skytrax за лучший аэропортовый персонал на территории России и СНГ (Best Airport Staff in Russia & CIS).
Церемония награждения аэропортов World Airport Awards 2019 состоялась в среду, 27 марта, в Лондоне.
Премия была вручена казанскому аэропорту за исключительные достижения в вопросах взаимодействия служб аэропорта с пассажирами и эффективности работы сотрудников, за дружелюбное и внимательное отношение персонала, за применение инновационных технологий при обслуживании пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Стоит отметить, что помимо награды Best Airport Staff in Russia & CIS Международный аэропорт «Казань» является пятикратным обладателем звания лучшего регионального аэропорта России и СНГ (Best Regional Airport Russia & CIS) по версии Skytrax.
Напомним, ранее аэропорт Казани занял третье место в России по динамике роста объемов пассажирских перевозок.
Справка
Премия World Airport Awards от Skytrax в мировой гражданской авиации является одной из наиболее объективных и престижных наград. Рейтинг аэропортов формируется посредством крупнейшего исследования оценки качества обслуживания. При этом за основу берутся экспертная оценка и отзывы пассажиров.
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