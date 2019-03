Аэропорт Казани получил международную премию Skytrax

Фото: фото предоставлено пресс-центром

Международный аэропорт «Казань» получил премию Skytrax за лучший аэропортовый персонал на территории России и СНГ (Best Airport Staff in Russia & CIS).

Церемония награждения аэропортов World Airport Awards 2019 состоялась в среду, 27 марта, в Лондоне.

Премия была вручена казанскому аэропорту за исключительные достижения в вопросах взаимодействия служб аэропорта с пассажирами и эффективности работы сотрудников, за дружелюбное и внимательное отношение персонала, за применение инновационных технологий при обслуживании пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Стоит отметить, что помимо награды Best Airport Staff in Russia & CIS Международный аэропорт «Казань» является пятикратным обладателем звания лучшего регионального аэропорта России и СНГ (Best Regional Airport Russia & CIS) по версии Skytrax.

Напомним, ранее аэропорт Казани занял третье место в России по динамике роста объемов пассажирских перевозок.