СМИ сообщили об обысках в правительстве Хабаровского края
Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании правительства Хабаровского края.
По сведениям источника ТАСС в правоохранительных структурах региона, в них также задействованы сотрудники Следственного комитета.
Причину обысков собеседник агентства не уточнил.
Отметим, что на прошлой неделе обыски в правительстве Хабаровского края уже проходили. После этого было возбуждено уголовное дело о хищении более 1 млрд рублей против бывшего чиновника правительства региона, курировавшего лесную отрасль.
Ранее ФСБ России проводила обыски по уголовному делу о хищении средств гособоронзаказа в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.Происшествия
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