СМИ сообщили об обысках в правительстве Хабаровского края

Фото: Василя Ширшова

Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании правительства Хабаровского края.

По сведениям источника ТАСС в правоохранительных структурах региона, в них также задействованы сотрудники Следственного комитета.

Причину обысков собеседник агентства не уточнил.

Отметим, что на прошлой неделе обыски в правительстве Хабаровского края уже проходили. После этого было возбуждено уголовное дело о хищении более 1 млрд рублей против бывшего чиновника правительства региона, курировавшего лесную отрасль.

Ранее ФСБ России проводила обыски по уголовному делу о хищении средств гособоронзаказа в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.