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В моногородах Татарстана выросло число безработных

07:54, 28.03.2019
В моногородах Татарстана выросло число безработных
Фото: pixabay.com

В моногородах Татарстана незначительно выросло количество официально зарегистрированных безработных граждан. Данные на конец марта приводит Минтруд РТ.

Рост числа безработных наблюдается на этой неделе в Набережных Челнах — там живет 1 151 безработных, в Елабуге — 374, Зеленодольске — 480, Менделеевске — 66 и Камских Полянах — 364.

В Чистополе численность безработных не изменилась — 359 человек. В Нижнекамске насчитываются 1 076 безработных, что на 11 человек меньше, чем за прошлую отчетную дату, уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего в моногородах Татарстана количество официально зарегистрированных безработных граждан выросло с 3 841 до 3 870 человек.

Напомним, ранее Минтруд России назвал сферы с переизбытком работников с высшим образованием.

Общество Татарстан
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