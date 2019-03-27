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Европейские ученые обнаружили новую мышечную болезнь

20:43, 27.03.2019
Европейские ученые обнаружили новую мышечную болезнь
Фото: nature.com

Международная группа ученых открыла новую форму мышечного заболевания. Оно поражает белок миоглобин, в результате чего мышцы хуже насыщаются кислородом.

Исследователи из Испании, Австралии и Швеции предложили для болезни название «миоглобинопатия», сообщается в журнале Nature Communications.

Заболевание проявляется у людей в возрасте 30—50 лет. Оно вызывает прогрессирующую слабость аксиальной мускулатуры (мышц туловища и шеи), а также мышц конечностей (рук и ног), а на более поздних стадиях поражает также дыхательную мускулатуру и сердце.

«Речь идет о новой нозологической форме, название которой очень общее — «миоглобинопатия» или «миогемоглобинпатия». Данным исследованием уточнена одна из форм мутаций, с которой связана клиническая картина у пациентов, у которых ранее точного диагноза, к сожалению, не было. Надо сказать, что мутации генов вызывают многие орфанные и онкологические заболевания. Новое изыскание, в свою очередь, дополнило их перечень», — цитирует ТАСС комментарий заслуженного врача РФ, хирурга и члена Совета Федерации Владимира Круглого.

Он добавил, что подобные исследования приближают человечество к познанию механизмов возникновения мышечных болезней.

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