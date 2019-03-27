Трамп: Россия должна уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна отказаться от своего присутствия в Венесуэле. Он подчеркнул, что американские власти рассматривают все средства для достижения этой цели.

«Россия должна уйти», — цитирует Трампа «РИА Новости».

По его словам, для американской администрации «открыты все варианты» для того, чтобы этого добиться.

Ранее Конгресс США принял законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле.