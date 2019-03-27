В Казахстане упал вертолет, перевозивший 13 человек

В Кызылординской области Казахстана потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находились 13 человек.

«27 марта в 17.35 (14.35 мск) на пульт «112» поступило сообщение о крушении вертолета МИ-8 в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел», — приводит ТАСС слова официального представителя комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова.

По его словам, воздушное судно принадлежит Министерству обороны Казахстана. Обстоятельства крушения выясняются.

Позже в Минобороны рассказали, что на борту вертолета находились 13 человек, уточняет «РИА Новости». По предварительным данным, имеются жертвы, состояние потерпевших уточняется.