Новости

19:06 МСК Все новости
Новости раздела

Российские власти могут освободить от налогов застройщиков спортивных объектов

17:49, 27.03.2019
Российские власти могут освободить от налогов застройщиков спортивных объектов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Минфине РФ допустили возможность освобождения от налогов застройщиков спортивных объектов, в случае если эти объекты позже будут переданы государству.

Глава министерства Антон Силуанов напомнил, что аналогичная мера прорабатывается для компаний, возводящих социальные объекты. Они смогут освободиться от налога на прибыли и НДС. На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта министр отметил, что подобное решение может быть применено и в случае со спортивными объектами.

«Думаю, что спортивные объекты также могут попасть под эту категорию», — передает слова Силуанова ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости освободить от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость застройщиков, которые возводят и безвозмездно передают социальные объекты государству и муниципалитетам.

Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров