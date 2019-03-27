Российские власти могут освободить от налогов застройщиков спортивных объектов

В Минфине РФ допустили возможность освобождения от налогов застройщиков спортивных объектов, в случае если эти объекты позже будут переданы государству.

Глава министерства Антон Силуанов напомнил, что аналогичная мера прорабатывается для компаний, возводящих социальные объекты. Они смогут освободиться от налога на прибыли и НДС. На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта министр отметил, что подобное решение может быть применено и в случае со спортивными объектами.

«Думаю, что спортивные объекты также могут попасть под эту категорию», — передает слова Силуанова ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости освободить от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость застройщиков, которые возводят и безвозмездно передают социальные объекты государству и муниципалитетам.