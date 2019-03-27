Сеть «Эссен» выбрала лучших поставщиков 2018 года

На днях руководство сети «Эссен» объявило трех лучших поставщиков 2018 года. Ежегодно компания составляет портрет идеального поставщика, основанный на финансовых показателях.

Одними из ключевых параметров являются уровень сервиса более 95%, регламентируемый график поставок, наличие промоплана и его выполнение, своевременная ротация ассортимента и ввод новых продуктов.

В этом году рейтинг возглавили местные поставщики.

Лучшими поставщиками 2018 года стали местные компании ООО «Верта», ОАО «Алабуга Соте» и ООО «Алкоторг». С компанией ООО «Алабуга Соте» сеть «Эссен» связывает долговременное сотрудничество с 2011 года. В 2018 году ассортимент поставщика вырос до 62 наименований и показал рост продаж на 50%.





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