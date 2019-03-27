«Арена Омск» будет снесена, на ее месте планируется построить новую

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сообщил, что «Арену Омск» планируется снести, на этом месте должен появиться новый дворец.

— Еще раз хочу заявить, в особенности для омских болельщиков, что «Авангард» вернется в Омск. В новую современную красивую арену. Это вопрос очень тяжелый и сложный. Сейчас мы находимся на стадии создания проекта новой арены. Обязательно объявлю об этом, как только будут конкретные результаты.

Прекрасно понимаю переживания наших болельщиков. Если мы построим новую арену, то она простоит очень долго и будет одной из самых привлекательных в КХЛ.

Понятно, что то, что есть сейчас, будет снесено. На этом месте будет построена современная арена, — приводит слова Крылова «Чемпионат».

Напомним, что летом 2018 года арена в Омске начала разрушаться, после чего «Авангард» вынужденно перебрался в Балашиху.