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Путин заявил, что часть доходов от профессионального спорта должна идти на массовый спорт

15:59, 27.03.2019
Путин заявил, что часть доходов от профессионального спорта должна идти на массовый спорт
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что часть доходов от профессионального спорта должна идти на массовый спорт. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

По его словам, профессиональный спорт, крупные спортивные мероприятия и турниры «коммерчески привлекательны» и «со спортом прямо связана целая бизнес индустрия», пишет ТАСС.

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