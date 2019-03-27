Путин заявил, что часть доходов от профессионального спорта должна идти на массовый спорт

Президент России Владимир Путин заявил, что часть доходов от профессионального спорта должна идти на массовый спорт. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

По его словам, профессиональный спорт, крупные спортивные мероприятия и турниры «коммерчески привлекательны» и «со спортом прямо связана целая бизнес индустрия», пишет ТАСС.