Единую методику расчета подушевого дохода предложили установить в России

Фото: Михаил Красильников

Госдума РФ намерена предложить правительству разработать единую систему расчета подушевого дохода, который используется для установления размера пособий и различных выплат. Об этом журналистам в Ижевске рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Сегодня, когда мы встречались здесь с членами президиума Государственного совета УР, был поставлен вопрос о том, что мы должны идти дальше и предложить правительству установить единую методику расчета подушевого дохода, от которого зависят пособия и выплаты», — сказал Исаев. Он отметил, что теперь начнутся консультации по этому вопросу с правительством.

Сегодня Совет Федерации одобрил закон, по которому пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, рассчитываемого по единой методике.