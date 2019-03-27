Сергей Семак — Кириченко: «Дорогой мой друг, я всегда рядом и ни капли не сомневаюсь в твоем тренерском таланте»

Фото: ФК «Уфа»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поддержал на свой странице Instagram Дмитрия Кириченко после увольнения с поста тренера «Уфы».

«Держать удар в любых жизненных ситуациях. Кому как не тренеру понятно это выражение, которое, как мне кажется, пришло из бокса, но прижилось и в тренерской среде.

Дорогой мой друг, я всегда рядом и ни капли не сомневаюсь в твоем тренерском таланте!

P.S. Небольшая передышка и к новым победам. #друзьявсегдарядом», — написал Семак.

Напомним, Сергей Семак занимал должность главного тренера ФК «Уфа» в прошлом сезоне и вывел башкирскую команду в еврокубки. Также Семак и Кириченко вместе играли за московский ЦСКА и сборную России и являются кумовьями.