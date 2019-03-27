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Минниханов поздравил жителей Татарстана с Международным днем театра

12:19, 27.03.2019 1
Минниханов поздравил жителей Татарстана с Международным днем театра
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Международным днем театра.

«Международный день театра — это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра, это праздник всех нас — миллионов неравнодушных зрителей», — отметил президент РТ.

Он также напомнил, что 2019 год объявлен Годом театра. Сегодня в Татарстане существует 15 государственных и 3 муниципальных театра.

«Искренне поздравляю вас с Международным днем театра. От всей души желаю успеха и процветания, сохранить дух поиска, радости творческих открытий и побед, который был присущ вам всегда», — говорится в поздравлении Рустама Минниханова, текст которого приводит пресс-служба президента РТ.

Напомним, что большинство россиян назвали своими любимыми театрами Большой театр, «Современник» и Мариинский театр, а самой запоминающейся постановкой — балет «Щелкунчик».

ОбществоВластьКультура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:59
    Нужна своя киностудия - Шойгу себе ставит... а Татарстан?
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