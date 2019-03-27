ВЦИОМ: каждый пятый житель России никогда не был в театре

Каждый пятый житель России (18%) никогда не был в театре. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, с 2008 года доля россиян, посещающих театры, выросла с 28% до 48%. Чаще других в театры ходят люди в возрасте 45 — 59 лет (53%), люди с высшим образованием (67%), жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также городов-миллионников (по 71%).

Каждый третий респондент (34%) признался, что практически не посещает театр, передает ТАСС.

Кроме того, большинство россиян назвали своими любимыми театрами Большой театр, «Современник» и Мариинский театр, а самой запоминающейся постановкой — балет «Щелкунчик».

Опрос проводился 21 марта среди 1 600 совершеннолетних респондентов.

Напомним, ранее сообщалось, что Минкульт РФ запретит актерам театров летать бизнес-классом.