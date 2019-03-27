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Застройщик МСЗ под Казанью проиграл суд по иску НП «ЭМАССерт»

11:29, 27.03.2019 2
Застройщик МСЗ под Казанью проиграл суд по иску НП «ЭМАССерт»
Фото: pixabay.com

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск НП «ЭМАССерт» (некоммерческое партнерство «Экологическое международное аудиторское сообщество. Сертификация») к АГК-1 — застройщику мусоросжигательных заводов (МСЗ) в Подмосковье и под Казанью.

В иске НП «ЭМАССерт» говорилось, что компания не хотела предоставлять для ознакомления проектную документацию на один из указанных объектов. При этом АГК-1 за несколько дней до суда заключил договор с проектировщиками о неразглашении.

В итоге суд встал на сторону НП «ЭМАССерт» и обязал АГК-1 предоставить проектную документацию по мусоросжигательному заводу в Московской области.

Решение может быть обжаловано в Десятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Ранее общественная организация «Принципъ» провела общественную экологическую экспертизу проекта мусоросжигательного завода (МСЗ) в Татарстане по просьбе жителей Казани и Осиново.

Комиссия пришла к выводу, что проект разработан с нарушениями требований экологической безопасности и существующих нормативов.

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:07
    Вместо МСЗ должен быть внедрен раздельный сбор. Жители Казани категорически против строительства.
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  • Анонимно 17:21
    проектную документацию делают белорусские проектировщика КЭР-Холдинга и качество ее мягко говоря оставляет желать лучшего и с опытом работы по нашим нормам у белорусов тоже есть проблемы...
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