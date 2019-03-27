Застройщик МСЗ под Казанью проиграл суд по иску НП «ЭМАССерт»

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск НП «ЭМАССерт» (некоммерческое партнерство «Экологическое международное аудиторское сообщество. Сертификация») к АГК-1 — застройщику мусоросжигательных заводов (МСЗ) в Подмосковье и под Казанью.



В иске НП «ЭМАССерт» говорилось, что компания не хотела предоставлять для ознакомления проектную документацию на один из указанных объектов. При этом АГК-1 за несколько дней до суда заключил договор с проектировщиками о неразглашении.

В итоге суд встал на сторону НП «ЭМАССерт» и обязал АГК-1 предоставить проектную документацию по мусоросжигательному заводу в Московской области.

Решение может быть обжаловано в Десятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Ранее общественная организация «Принципъ» провела общественную экологическую экспертизу проекта мусоросжигательного завода (МСЗ) в Татарстане по просьбе жителей Казани и Осиново.

Комиссия пришла к выводу, что проект разработан с нарушениями требований экологической безопасности и существующих нормативов.

