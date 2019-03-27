Военнослужащий на КАМАЗе столкнулся с самолетом на аэродроме в Ульяновске

Военнослужащий на грузовике КАМАЗ столкнулся с самолетом Ту-154 на аэродроме Ульяновск-Восточный.

Происшествие случилось во вторник днем, 26 марта. Водитель во время работ по очистке снега пытался совершить маневр на грузовике, в результате чего врезался в воздушное судно, принадлежащее Минобороны РФ.

Водитель КАМАЗа был госпитализирован. Самолет повреждений не получил. После проверки технического состояния самолет будет задействован по предназначению, пишет ТАСС.

Напомним, ранее в транспортной прокуратуре не подтвердили, что самолет SSJ-100, летевший из Москвы в Ульяновск, чуть не врезался в сугроб.