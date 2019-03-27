В Москве суд арестовал гендиректора компании-поставщика компьютеров для МВД

Фото: Максим Платонов

Басманный суд Москвы сегодня арестовал на два месяца генерального директора АО «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко, который проходит по делу о злоупотреблении полномочиями.

Аналогичная мера пресечения избрана для другого фигуранта этого дела — начальника управления связи Департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александра Александрова.

По сведениям собеседника «Интерфакса», речь в деле может идти о нарушениях при заключении контракта между «Т-Платформы» и МВД. Ущерб бюджету оценивается на сумму свыше 300 млн рублей.

Свою вину Опанасенко и Александров не признают.

Ранее в МВД рассказали об афере с производством и сбытом контрафакта для оргтехники под видом изделий всемирно известных марок. В уголовное дело попала казанская компания «Технологии», которая по госконтракту поставляла товар в Арбитражный суд Татарстана.