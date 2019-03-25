Минкульт РФ запретит актерам театров летать бизнес-классом

Фото: Максим Платонов

Министерство культуры РФ разработало правила проведения театральных гастролей.

Как сообщает РБК со ссылкой на документ, гонорар актеров будет ограничен процентом от кассовых сборов. Также актерам запретят летать бизнес-классом, это будет позволено только народным артистам и худрукам.

Так, будет введен норматив для оплаты расходов на организацию гастролей театров. Для подведомственных Минкульту театров размер выплаты составит не более 60% от валового сбора за спектакль. Если сборы составляют менее 600 тыс. рублей, сумма вознаграждения может превышать 60% его валовых сборов.

В случае если стоимость спектакля свыше 3 млн рублей, то сумма вознаграждения не может превышать 50% кассовых сборов.

Ранее Казань вошла в пятерку самых театральных городов России.