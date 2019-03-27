Киров вошел в число городов с максимально подешевевшим жильем

Аналитики назвали города, в которых за последние 5 лет сильнее всего подешевело жилье на вторичном рынке. В их число попал Киров.

Обычно падение стоимости квартир связано с убылью населения в городе, пишут «Известия». Это предположение подтверждают такие города, как Кирово-Чепецк, Асбест, Киселевск, Надым и Коркино.

Однако в Кирове наблюдается прирост населения на 4,1 процента. Издание отмечает, что город начал выбираться из «аутсайдеров». Низшая точка стоимости одного «квадрата» была достигнута летом 2017 года. Тогда 1 кв. м жилья стоил 38 470 рублей. Сейчас же вторичка достигла цены в 40 200 рублей.