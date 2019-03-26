СМИ: Абызова, проживающего за границей, выманили в Россию для задержания

Фото: Максим Платонов

Бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, проживавшего в Италии и США, выманили в Россию для задержания.

Как пишет «Интерфакс», окончательная мера пресечения в отношении него будет избрана по итогам следственных действий.

Отмечается, что в деле Абызова «могут появиться новые эпизоды мошенничества».

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Он подозревается в хищении 4 млрд рублей. Бывший чиновник задержан, с ним и другими фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия.

СКР полагает, что экс-министр является создателем и главой некоего преступного сообщества. Также следователи полагают, что, пока Абызов был министром Открытого правительства, он являлся бенефициаром ряда офшорных компаний.