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Арест братьям Магомедовым продлили до 30 июля

18:20, 26.03.2019
Арест братьям Магомедовым продлили до 30 июля
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мосгорсуд продлил сроки ареста владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и бывшему директору входящей в холдинг компании «Интекс» Артуру Максидову. Они останутся в СИЗО до 30 июля.

Магомедовы отрицают предъявленные обвинения. Зиявудин Магомедов называл свое уголовное дело «симбиозом лжи и абсурда», пишет «Интерфакс».

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта 2018 года по подозрению в особо крупной растрате в размере 2,5 млрд рублей и мошенничестве, а также создании ОПС.

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