В Турции суд освободил под подписку двух подозреваемых в убийстве российского посла

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Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям освободил под подписку о невыезде двоих подозреваемых в убийстве российского посла Андрея Карлова. Еще один был отправлен под арест.

Все обвиняемые отрицают свою причастность к преступлению, передает «РИА Новости».

Следующее заседание назначено на 11 июня.

Напомним, что уголовное дело об убийстве Карлова было передано в суд в ноябре 2018 года. Процесс стартовал 8 января.

Российский посол Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был убит местными силами безопасности.