Huawei представила смартфоны P30 и P30 Pro

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Китайская компания Huawei представила два новых флагмана — P30 и P30 Pro.

Оба смартфона работают на процессоре Kirin 980 и операционной системе Android 9.0, а также имеют дисплеи OLED со встроенными сканерами отпечатков пальцев, защиту от влаги и пыли по стандарту IP68 и NFC. Диагональ экрана Huawei P30 составляет 6,1 дюйма, P30 Pro дисплей — 6,47 дюйма.

Младшая модель получила 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, старшая — 8 и 256 ГБ соответственно.

Основная камера Huawei P30 Pro состоит из четырех модулей — 40-мегапиксельный основной сенсор с широкоугольным объективом, 20-мегапиксельный сверхширокоугольник, 8-мегапиксельный «телевик» и ToF-камера. У младшей модели три основные камеры, без ToF.

Стоимость и сроки начала продаж смартфонов пока неизвестны, пишет ixbt.com.

Ранее сообщалось, что Huawei работает над масштабным расширением розничных сетей в России. В 2019 году компания планирует открыть до 30 магазинов.