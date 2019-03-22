Xiaomi и Huawei расширят розничные сети в России

Xiaomi и Huawei работают над масштабным расширением розничных сетей в России, сообщает «Коммерсантъ».

Xiaomi в 2019 году планирует открыть порядка 100 магазинов, Huawei — до 30, при этом в перспективе рассматривается рост и до 200 салонов. Бренды нуждаются в большем количестве магазинов, чтобы продавать более дорогие устройства, с которыми пользователи могут познакомиться только в шоурумах.



Напомним, ранее эксперты бенчмарка AnTuTu назвали десятку самых быстрых смартфонов на Android в мире за февраль. Рейтинг возглавил Xiaomi Mi9. Второе место занял предыдущий лидер списка Lenovo Z5 Pro GT. Тройку замкнул Nubia Red Magic Mars, передает Gizchina. Далее идут Huawei Mate 20, Honor V20, Huawei Mate 20X, Honor Magic 2, Asus ROG Phone, Xiaomi Black Star Helo и Xiaomi Mi8.







