Как поход КАМАЗа на башкирский «БелЗАН» сорвали самарские налоговики

Самарские налоговики добиваются от «Ростеха» повышения стартовой цены башкирского завода

Альянс КАМАЗа и АвтоВАЗа, объединившихся для приобретения 99,23% акций башкирского поставщика автомобильного крепежа — «Белебеевского завода «Автонормаль», оказался невольно втянутым в длительное противостояние с самарскими налоговиками. «БелЗАН» не могут выставить на торги, так как территориальное управление Федеральной налоговой службы заблокировало положение о его продаже, утвержденное «РТ-Капиталом» 10 апреля этого года. Как узнало «Реальное время», налоговики считают, что заложенная в нем схема приведет к тому, что «БелЗАН» продадут за минимальную цену в 50 млн рублей, что не отвечает интересам государства. Точка в споре может быть поставлена лишь после привлечения независимого оценщика, который определит реальную стоимость завода, полагают в налоговой службе области.

«РТ-Капитал» приготовил «голландский аукцион»

КАМАЗ и АвтоВАЗ, объединенные общим акционером — госкорпорацией «Ростех», не могут взять под свой контроль АО «Белебеевский завод «Автонормаль». Выставление на торги 99,23% акций предприятия, находящихся в конкурсной массе банкротящегося самарского поставщика «АвтоВАЗагрегат», откладывается на неопределенное время. «АвтоВАЗагрегат» к моменту своего банкротства в 2015 году владел почти 100% акциями «БелЗАНа». Поэтому башкирский завод оказался залоговым активом предприятия. Автопроизводители рассчитывали приобрести башкирского производителя автокрепежа в начале этого года, рассказывали «Реальному времени» источники в отрасли. Но сделка затормозилась из-за жесткой позиции самарских налоговиков, не согласившихся с условиями его продажи, предложенными дочерней структурой госкорпорации «Ростех» — «РТ-капиталом».

Положение о продаже «БелЗАНа», залогового имущества АО «АвтоВАЗагрегат», было опубликовано 10 апреля этого года в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Он подписан заместителем генерального директора «РТ-Капитала» Зоей Кузьмич. Согласно ему, на открытые конкурсные торги будет выставлен 99,23%-ный пакет, состоящий из 355,75 млн обыкновенных и 1,85 млн привилегированных акций. Предлагается продавать их единым лотом по начальной цене в 554,9 млн рублей. Организатором торгов в документе определена орловская компания «Межрегионконсалт».

Однако главный интерес в этом документе представляет не только стартовая цена «БелЗАНа», но и условия продажи. Фактически в нем заложена такая распространенная схема продажи дефолтных активов, как «голландский аукцион». Как следует из опубликованного положения о продаже «БелЗАНа», после каждого несостоявшегося аукциона стартовая цена может снижаться на 10%.

Положение о продаже «БелЗАНа», залогового имущества АО «АвтоВАЗагрегат», было опубликовано 10 апреля этого года в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Фото belzan.ru



А если и повторные торги провалятся, то, согласно пункту 2.12, конкурсный кредитор «вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме на 10% ниже начальной продажной цены на повторных торгах». То есть при передаче активов «БелЗАНа» посредством публичного предложения стартовая цена может упасть на 10—20% от первоначальной. Но самое главное, что цена отсечения цены продажи на публичных торгах установлена в 10%.

«Минимальная цена продажи имущества на публичном предложении — 10% от начальной», — говорится в пункте 2.13 этого документа. Иначе говоря, минимальная цена продажи может составить около 50 млн рублей, подсчитали оценщики «Межрегионконсалта». По их словам, это не самая низкая цена отсечения в их практике. «Случается, что выставляют низкую границу цены в 1% от начальной», — указывают в компании.

Стоп, торги!

Несмотря на утверждение положения о продаже, договор на проведение торгов акциями «БелЗАНа» не подписан. Конкурсный управляющий «АвтоВАЗагрегата» Юлия Жаркова подтвердила «Реальному времени» эту информацию, добавив, что действие этого документа оспорено Управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области.

Дело в том, что УФНС по Самарской области является одним из кредиторов «АвтоВАЗагрегата» по налоговой недоимке в бюджет. По данным налоговой службы, размер просроченной задолженности банкротящегося предприятия составляет 105,6 млн рублей. Это равнозначно 6,54% голосов в реестре кредиторов. В свою очередь, дочка Ростеха, «РТ-Капитал», является мажоритарным кредитором с долгом в 1,9 млрд рублей. Как известно, крупнейший кредитор «АвтоВАЗагрегата» — «Новикомбанк» переуступил долг дочке «Ростеха», который обеспечен залогом имущества банкрота, включая недвижимость, оборудование и акции башкирского «БелЗАНа». Несмотря на разницу в «весе», налоговики смогли заблокировать будущие торги. Сегодня кредиторы далеки от компромисса.

Конкурсный управляющий «АвтоВАЗагрегата» Юлия Жаркова заявила, что разногласия носят финансовый характер и связаны с порядком реализации имущества башкирского предприятия. «Они (налоговики, — прим. авт.) считают, что цена отсечения слишком низкая, задаток слишком низкий. Один вариант (положения о продаже, — прим. авт.) уже размещался в январе 2018 года, но его налоговая служба оспорила. Сейчас «РТ-Капитал» представил новый вариант. Однако оба варианта находятся на рассмотрении в суде», — сообщила она.





УФНС РФ по Самарской области настаивает на повышении порога отсечения до 50% от стартовой цены. Фото nalog.ru

Цена отсечения: 10% или 50%

Камень преткновения — цена отсечения на торгах «БелЗАНа» (то есть минимальная цена, по которой может быть реализовано имущество с публичных торгов). В обоих вариантах «РТ-Капитал» предложил цену отсечения в 10%, сообщила Юлия Жаркова. Однако УФНС РФ по Самарской области настаивает на повышении порога отсечения до 50% от стартовой цены.

«Действительно, мы не согласны с предлагаемой ценой отсечения продажи ОАО «БелЗАН», которая была утверждена кредиторами ОАО «АвтоВАЗагрегат», — сообщил «Реальному времени представитель УФНС РФ по Самарской области. — Если следовать всем пунктам положения о продаже 99,23% акций «БелЗАНа», то стоимость продажи с публичных торгов может составить около 50 млн рублей. Я считаю, что продавать по такой цене «БелЗАН» нецелесообразно. Поэтому мы обратились в Арбитражный суд Самарской области и просим разъяснить принципиальные моменты. Во-первых, почему устанавливается минимальная цена продажи в 10%? Во-вторых, почему рыночная стоимость предприятия снизилась по сравнению с 2013 годом почти в 2 раза?» Таким образом, налоговики дают ясно понять, что считают стартовую цену продажи «БелЗАНа» заниженной и вряд ли согласятся пойти на уступки.

Налоговики хотят независимой оценки «БелЗАНа»

«Говорить о том, что налоговики препятствуют проведению торгов, может только арбитражный управляющий или заинтересованные лица, которые хотят по дешевке купить активы, которые будут реализованы в процедуре банкротства, — с ходу отметают подозрения в налоговой службе Самарской области. — На самом деле, на практике это так и выглядит. Мы на сегодняшний день не говорим о том, что давайте мы приостановим все торги и будем затягивать процедуру реализации имущества должника. Мы говорим о том, чтобы в интересах всех кредиторов, включая УФНС, которое действует в интересах РФ, установили нормальную реальную стоимость, которая имеет место на сегодня».

По мнению налоговиков, разрешение спора возможно после привлечения авторитетного независимого оценщика, который представит реальную стоимость активов «БелЗАНа». Отметим, что, по оценке самого «БелЗАНа», стоимость чистых активов за 2017 год увеличилась с 312,3 млн до 457,96 млн руб.

Теперь КАМАЗ отрицает интерес к покупке башкирского завода. Фото Максима Платонова

КАМАЗ не хочет покупать «БелЗАН»

Наиболее заинтересованными в приобретении «БелЗАНа» до сих пор считались предприятия «Ростеха» — КАМАЗ и АвтоВАЗ. Причем наиболее реальным покупателем и в налоговых органах Самарской области, и в самом «БелЗАНе» называют КАМАЗ. И это неудивительно. Как уже рассказывало«Реальное время», весной прошлого года «РТ-Капитал» выдвинул в органы управления «БелЗАНа» трех топ-менеджеров КАМАЗа. 27 марта в него вошли заместитель генерального директора по закупкам Рустам Шамсутдинов, исполнительный директор «РТ-Авто» Юрий Авдеев и экс-гендиректор Туймазинского завода автобетоновозов Вилсор Халиуллин. Председателем СД стал заместитель генерального директора «РТ-Капитал» по проблемной задолженности Виктор Поляков.

Однако теперь КАМАЗ отрицает интерес к покупке башкирского завода. «КАМАЗ не рассматривает возможность приобретения данных акций. Комментариев по положению о продаже у нас нет», — сообщил «Реальному времени» руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев. При этом он выразил «обеспокоенность неопределенностью вокруг будущего акционера у нашего стратегического поставщика». «Надеемся, что «РТ-Капитал» урегулирует эту ситуацию и у «БелЗАНа» появится новый акционер», — отметил он.

Как выйти из капкана налоговиков



«На самом деле, принципиальный вопрос заключается не столько в цене отсечения, сколько в определении объективной начальной стоимости, — считают источники, близкие к кредиторам. — Низкая цена отсечения — это лишь крючок, за который зацепился налоговый орган для оспаривания решения собрания кредиторов. Если начальная цена будет пересмотрена, то налоговикам не будет смысла бодаться в суде. В действительности, налоговики находятся в патовом положении: если завод будет продан за 50 млн рублей, то в казну поступит лишь 5 млн рублей. И долг в 105,6 млн останется безвозвратным. Поэтому они будут биться до последнего, чтобы поднять стартовую цену», — рассуждает источник.

Однако есть абсолютно простое решение избавиться от преследований налоговиков. «Если КАМАЗ и АвтоВАЗ захотят «отцепиться» от их притязаний, то проще переоформить переуступку требований и погасить задолженность перед бюджетом в 100 млн рублей. И вывести их из реестра кредиторов. Тогда никто не сможет помешать им провести сделку на выгодных условиях», — отмечают собеседники.

Но захочет ли будущий покупатель переплачивать 105 млн, если можно купить за 50 млн рублей? По условиям, 80% от продажи «БелЗАНа» должен получить «РТ-Капитал», и лишь 15% будут направлены на погашение требований кредиторов второй очереди.