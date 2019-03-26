В Евросоюзе откажутся от сезонного перевода часов с 2021 года

Европарламент (ЕП) одобрил законопроект по отмене сезонного перевода часов с 2021 года.

Теперь документ обсудят министры транспорта стран Евросоюза. Также члены ЕС должны определиться с тем, на каком времени остановиться. Те страны, которые предпочтут зимнее время, переведут часы в последний раз в последнее воскресенье октября 2021 года, летнее — в последнее воскресенье марта 2021 года, пишет ТАСС.

На данный момент в странах Еросоюза переводят время в марте и октябре.



Напомним, что накануне в Госдуму РФ был направлен законопроект, который предлагает вернуть в России сезонный перевод часов. Автором инициативы стал депутат Госдумы Андрей Барышев.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев заявил, что законопроект вряд ли будет принят. Он пояснил, что фракция не поддерживает законопроекты, которые внесены депутатами без предварительных консультаций и обсуждений.