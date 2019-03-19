Госдума РФ не поддержит возврат зимнего и летнего времени

Законопроект о возврате перехода с летнего на зимнее время не имеет шансов на принятие.

Такое мнение высказал первый замруководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев. По его словам, это связано с тем, что документ не рассматривался фракцией, пишет «Интерфакс».

«Как правило, фракция не поддерживает законопроекты, которые внесены депутатами без предварительных консультаций и обсуждений в рамках экспертного и координационного советов», — сказал он.

Ранее в Госдуму направлен законопроект, который предлагает вернуть в России сезонный перевод часов. Согласно документу, часы должны переводиться на час вперед в марте и на один час назад в октябре.

Автор документа, депутат Госдумы Андрей Барышев говорит о необходимости установить более благоприятную систему исчисления времени, что обеспечит эффективное использование светлого времени суток.