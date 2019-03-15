Евросоюз продлил санкции против России за «нарушение территориальной целостности» Украины

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против российских физлиц и организаций за «нарушение территориальной целостности» Украины.

Санкции продлены до 15 сентября 2019 года, сообщается на сайте ЕС.



Также сегодня ЕС ввел санкции против россиян из-за инцидента в Керченском проливе.

В списке присутствуют глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.