Евросоюз продлил санкции против России за «нарушение территориальной целостности» Украины
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против российских физлиц и организаций за «нарушение территориальной целостности» Украины.
Санкции продлены до 15 сентября 2019 года, сообщается на сайте ЕС.
Также сегодня ЕС ввел санкции против россиян из-за инцидента в Керченском проливе.
В списке присутствуют глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.Общество
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