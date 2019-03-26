Нефтяники согласились продлить заморозку цен на топливо

Российские нефтяные компании согласились продлить соглашение с правительством о заморозке цен на топливо до июля.

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, соглашение будет продлено с корректировкой объемов поставки.

Как уточнил министр энергетики Александр Новак по итогам совещания вице-премьера с представителями нефтяных компаний, подписание соглашения может состояться в ближайшие дни, пишет RNS.

Ранее Дмитрий Козак рассказал, что власти хотят уйти от ручного управления ценами на топливо и отказаться от механизма соглашения с нефтяниками.