Погребняк оштрафован и условно отстранен до конца сезона за слова о темнокожих игроках

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Комитет по этике Российского футбольного союза принял решение наказать нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка за его высказывание про темнокожих футболистов в сборной России.



Как сообщает ТАСС, 35-летний футболист был условно дисквалифицирован до конца нынешнего сезона, а также наказан штрафом в размере 250 тыс. рублей.



Ранее Погребняк выступил против натурализации футболистов, заявив, что «это смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России». В частности, форвард выразил недоумение тем фактом, что в национальной команде играет нападающий московского «Локомотива» Ари, являющийся уроженцем Бразилии.

— Члены комитета обсудили проблему, выступил сам Павел Погребняк, объяснил свое выступление, — заявил председатель комитета по этике РФС Семен Андреев. — Комиссия внимательно отнеслась к его выступлению и приняла следующее решение — применить к футболисту Погребняку санкцию в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей и условную дисквалификацию до конца сезона-2018/19 во всех турнирах под эгидой Российского футбольного союза. Павел имеет право в течение трех дней подать апелляцию в соответствующий комитет РФС, по истечении трех дней данное решение вступает в силу.

В составе сборной России Погребняк выступал с 2006 по 2012 год, сыграв 33 матча и забив восемь мячей. Ари получил российский паспорт в июле 2018 года, игрок дебютировал за сборную России 15 ноября в товарищеском матче против команды Германии (0:3). Всего нападающий провел за сборную России два матча.