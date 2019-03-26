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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может завтра объявить об отставке

15:35, 26.03.2019
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может завтра объявить об отставке
Фото: commons.wikimedia.org / Джим Маттис

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй завтра, 27 марта, может назвать дату своей отставки.

Как сообщает Reuters, Мэй выступит в среду в 17.00 (20.00 мск) на заседании Комитета 1922, объединяющего членов Консервативной партии. Также Мэй может покинуть пост главы партии.

Ранее сообщалось, что как минимум 11 британских министров считают, что Мэй должна немедленно уйти в отставку.

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