Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может завтра объявить об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй завтра, 27 марта, может назвать дату своей отставки.

Как сообщает Reuters, Мэй выступит в среду в 17.00 (20.00 мск) на заседании Комитета 1922, объединяющего членов Консервативной партии. Также Мэй может покинуть пост главы партии.

Ранее сообщалось, что как минимум 11 британских министров считают, что Мэй должна немедленно уйти в отставку.