Иржи Секач: «Даже если «Ак Барс» прошел бы «Авангард», шансов на кубок не было»

Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач подвел итоги сезона для казанской команды, отметив, что команда не смогла бы стать чемпионом второй год подряд.



— Мы не смогли бы выиграть Кубок Гагарина второй раз подряд, даже если сумели бы пройти «Авангард». Мы играли безобразно и не заслужили победы ни в одной игре плей-офф. Нечего оправдываться, мы сыграли неудачно и заслуженно отправились на досрочный отдых. Не думаю, что дело было только в игроках. Просто в этом сезоне все пошло не так.



Как отнеслось к неудаче руководство «Ак Барса»? Естественно, это никому не понравилось. Но это хоккей. Год назад мы выиграли Кубок Гагарина, а теперь вылетели быстрее всех. Так бывает.



Мой контракт кончается в апреле? Пока я об этом не думаю. Знаю, что предложения будут, определюсь позже, — приводит слова Секача «Чемпионат» со ссылкой на Isport.cz.

Напомним, что «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.