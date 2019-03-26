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Иржи Секач: «Даже если «Ак Барс» прошел бы «Авангард», шансов на кубок не было»

13:06, 26.03.2019
Иржи Секач: «Даже если «Ак Барс» прошел бы «Авангард», шансов на кубок не было»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач подвел итоги сезона для казанской команды, отметив, что команда не смогла бы стать чемпионом второй год подряд.

— Мы не смогли бы выиграть Кубок Гагарина второй раз подряд, даже если сумели бы пройти «Авангард». Мы играли безобразно и не заслужили победы ни в одной игре плей-офф. Нечего оправдываться, мы сыграли неудачно и заслуженно отправились на досрочный отдых. Не думаю, что дело было только в игроках. Просто в этом сезоне все пошло не так.

Как отнеслось к неудаче руководство «Ак Барса»? Естественно, это никому не понравилось. Но это хоккей. Год назад мы выиграли Кубок Гагарина, а теперь вылетели быстрее всех. Так бывает.

Мой контракт кончается в апреле? Пока я об этом не думаю. Знаю, что предложения будут, определюсь позже, — приводит слова Секача «Чемпионат» со ссылкой на Isport.cz.

Напомним, что «Ак Барс» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.

СпортХоккей Татарстан
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