Башкультнаследие отказалось от продолжения борьбы за здание Полежаевского пансиона

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Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии (Башкультнаследие) отозвало из суда апелляционную жалобу на решение арбитражного суда республики, снявшего охранный статус со здания Полежаевского пансиона в Уфе.

Жалоба Башкультнаследия должна была рассматриваться в апелляционном суде 19 марта, однако управление в тот же день приняло решение ее отозвать. В итоге суд прекратил производство по делу. Причины отзыва жалобы не уточняются, передает «Коммерсант».



Здание Полежаевского пансиона является одним из первых сохранившихся каменных строений Уфы. С 1876 по 1889 год в нем воспитывались и обучались дети родителей с небольшим достатком.



Здание являлось объектом культурного наследия согласно приказам управления госохраны и использования недвижимых объектов культурного наследия Башкирии от февраля 2004 года и апреля 2017 года. Однако в январе этого года арбитраж Башкирии снял со здания Полежаевского пансиона охранный статус.