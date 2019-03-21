Башкультнаследие отказалось от продолжения борьбы за здание Полежаевского пансиона
Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии (Башкультнаследие) отозвало из суда апелляционную жалобу на решение арбитражного суда республики, снявшего охранный статус со здания Полежаевского пансиона в Уфе.
Жалоба Башкультнаследия должна была рассматриваться в апелляционном суде 19 марта, однако управление в тот же день приняло решение ее отозвать. В итоге суд прекратил производство по делу. Причины отзыва жалобы не уточняются, передает «Коммерсант».
Здание Полежаевского пансиона является одним из первых сохранившихся каменных строений Уфы. С 1876 по 1889 год в нем воспитывались и обучались дети родителей с небольшим достатком.
Здание являлось объектом культурного наследия согласно приказам управления госохраны и использования недвижимых объектов культурного наследия Башкирии от февраля 2004 года и апреля 2017 года. Однако в январе этого года арбитраж Башкирии снял со здания Полежаевского пансиона охранный статус.ОбществоКультура Башкортостан
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