Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева направлено в суд

Уголовное дело в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также их соучастников направлено в суд. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, предварительное следствие по делу окончено. Обвинительное заключение утверждено прокурором, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова уточнила, что дело Кокорина и Мамаева будет направлено в Пресненский районный суд Москвы, передает ТАСС.



Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. После чего их арестовали и поместили в СИЗО. В начале марта стало известно, что Мамаев и Кокорин закончили ознакомление с материалами уголовного дела. После чего оно было передано в прокуратуру для утверждения обвинения.