Минобороны РФ представит уникальный комплекс разведки «Ирония»

Впервые в открытом доступе Минобороны РФ представит уникальный многофункциональный оптико-электронный комплекс разведки «Ирония».

Презентация пройдет 5—6 апреля в рамках Дня инноваций Центрального военного округа в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ЦВО.

Отмечается, что комплекс позволяет в режиме реального времени вести наблюдение за местностью на расстоянии до 10 километров от собственных позиций. Эффекта удается достичь благодаря примененным системам связи компьютера, ретранслирующего сигнал с оптико-электронного прибора по закрытому радиоканалу.

Новая система уже поступила на вооружение разведывательных подразделений региона.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году ВМФ России примет на вооружение три дивизиона ракетных комплексов «Бастион».