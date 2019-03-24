В Венесуэлу прибыли самолеты с российскими военными — СМИ

В аэропорт венесуэльского Каракаса прибыли военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военными.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, на борту самолетов были 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом. Также воздушные суда доставили 35 тонн груза.

В аэропорту россиян встретили руководитель отдела международных связей армии Венесуэлы вице-адмирал Марианни Мата, а также представители российского посольства и венесуэльских вооруженных сил.

Напомним, что в декабре 2018 года Россия отправляла в Венесуэлу два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 для участия в совместных маневрах. После их окончания воздушные суда вернулись в пункты базирования на территории России.

В середине февраля в США заявили об отсутствии российских военных в Венесуэле.