Нефтеналивной танкер «Альметьевск» попал в список вовлеченных в торговлю с Сирией судов от Минфина США

Подразделение Минфина США опубликовало список судов, вовлеченных в торговлю нефтью с Сирией. В список попал нефтеналивной танкер «Каракуз», ранее носивший имя «Альметьевск».

Перечень опубликовало ответственное за правоприменение в области санкционного законодательства подразделение Минфина Соединенных Штатов — OFAC, передает «Интерфакс».

Кроме «Альметьевска» в нем упоминаются такие суда, как «Герой России Пятницких» (порт приписки — Нижний Новгород) и «Волга» (прежнее название «Маршал Жуков», порт приписки Таганрог), танкер «Сталинград» и приписанные к порту Санкт-Петербург танкеры «Трувор» (прежнее название «Мухалатка») и «Язь». Все они ходят под российским флагом.

Всего же в списке значатся более 50 судов под флагами Либерии, Панамы, Танзании и других стран.

«Такие страны, как Иран и Россия, были вовлечены в снабжение правительства Сирии нефтью. Те, кто тем или иным образом способствуют осуществлению денежных переводов, логистики, страхования для этих поставок, рискуют оказаться под санкциями США», — цитирует агентство документ OFAC.