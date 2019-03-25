Путин может возглавить дорожный департамент Перми
Новым главой департамента дорог и транспорта Перми может стать действующий глава МКУ «Городское управление транспорта» Анатолий Путин.
Как сообщает портал Ura.ru, официально о назначении будет объявлено 26 марта
Напомним, 19 марта стало известно, что один из самых непопулярных чиновников администрации Перми — Роман Залесинский, возглавлявший департамент, покинул свой пост. Его обязанности осталась исполнять Елена Мамонова, занимающая должность замначальника.ОбществоВласть
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