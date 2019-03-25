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Путин может возглавить дорожный департамент Перми

18:48, 25.03.2019
Путин может возглавить дорожный департамент Перми
Фото: properm.ru

Новым главой департамента дорог и транспорта Перми может стать действующий глава МКУ «Городское управление транспорта» Анатолий Путин.

Как сообщает портал Ura.ru, официально о назначении будет объявлено 26 марта

Напомним, 19 марта стало известно, что один из самых непопулярных чиновников администрации Перми — Роман Залесинский, возглавлявший департамент, покинул свой пост. Его обязанности осталась исполнять Елена Мамонова, занимающая должность замначальника.

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