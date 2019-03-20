В Перми и.о. начальника дорожного департамента стала Елена Мамонова

Исполняющим обязанности начальника департамента дорог и транспорта администрации назначена Елена Мамонова. До этого она занимала пост заместителя начальника.

Предыдущий руководитель департамента Роман Залесинский завершил работу именно сегодня, 20 марта, передает «Коммерсант».

Напомним, 19 марта стало известно, что один из самых непопулярных чиновников администрации Перми — Роман Залесинский покинул свой пост. По информации издания, увольнение чиновника, пришедшего в мэрию с подачи краевых чиновников, было инициировано городскими властями и согласовано с краевым руководством. Сам господин Залесинский утверждает, что покинул пост по собственному желанию. Основным претендентом на его место считается руководитель МКУ «Гортранс» Анатолий Путин.