Новости общества

03:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России предложили повысить предельный возраст работы ректором до 70 лет

16:59, 25.03.2019
В России предложили повысить предельный возраст работы ректором до 70 лет
Фото: kremlin.ru

В России предложили увеличить предельный возраст для ректоров с 65 до 70 лет.

«У нас нет сомнений в том, что это будет способствовать сохранению именно того потенциала, тех ректоров, которые способны обеспечить устойчивое развитие университетов в условиях глобальных вызовов, способность реагировать на запросы экономики», — сообщил ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, его слова приводит «Коммерсант».

Ранее Садовничий назвал самые востребованные научные направления в будущем.

ОбществоОбразование
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров