В России предложили повысить предельный возраст работы ректором до 70 лет

В России предложили увеличить предельный возраст для ректоров с 65 до 70 лет.



«У нас нет сомнений в том, что это будет способствовать сохранению именно того потенциала, тех ректоров, которые способны обеспечить устойчивое развитие университетов в условиях глобальных вызовов, способность реагировать на запросы экономики», — сообщил ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, его слова приводит «Коммерсант».

Ранее Садовничий назвал самые востребованные научные направления в будущем.