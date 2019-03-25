В МГУ назвали самые востребованные научные направления в будущем
Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий назвал самые востребованные научные направления в будущем. Такое заявление он сделал на Дне открытых дверей в вузе.
По его словам, эти направления — искусственный интеллект, космос, цифровизация, изучение мозга, экология, развитие экономики, мировой океан, космос и развитие экономики, пишет Агентство городских новостей «Москва».
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