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В МГУ назвали самые востребованные научные направления в будущем

01:34, 25.03.2019
В МГУ назвали самые востребованные научные направления в будущем
Фото: pixabay.com

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий назвал самые востребованные научные направления в будущем. Такое заявление он сделал на Дне открытых дверей в вузе.

По его словам, эти направления — искусственный интеллект, космос, цифровизация, изучение мозга, экология, развитие экономики, мировой океан, космос и развитие экономики, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Ранее Кремль опубликовал список лауреатов премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018 год.
Общество
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