Албания на полгода отменит визы для россиян

Албания отменит визы для россиян с 1 апреля по 31 октября 2019 года.

Как сообщает Министерство иностранных дел РФ, безвизовый режим будет действовать для россиян — владельцев действительных заграничных паспортов, совершающих поездки в Албанию с целью туризма либо частные поездки сроком до 90 дней.

При этом в МИД напомнили о необходимости оформления медицинской страховки.

Ранее Северная Македония продлила безвизовый въезд для россиян — с 16 марта 2019 года по 15 марта 2020 года.