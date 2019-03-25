Албания на полгода отменит визы для россиян
Албания отменит визы для россиян с 1 апреля по 31 октября 2019 года.
Как сообщает Министерство иностранных дел РФ, безвизовый режим будет действовать для россиян — владельцев действительных заграничных паспортов, совершающих поездки в Албанию с целью туризма либо частные поездки сроком до 90 дней.
При этом в МИД напомнили о необходимости оформления медицинской страховки.
Ранее Северная Македония продлила безвизовый въезд для россиян — с 16 марта 2019 года по 15 марта 2020 года.Общество
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